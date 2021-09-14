banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Oğuzhan Asiltürk koronavirüse yakalandı
Oğuzhan Asiltürk koronavirüse yakalandı
Eşinin mesajlarını gizlice okuyan yandı!
Eşinin mesajlarını gizlice okuyan yandı!
Amca yeğen anlaşmazlığı pahalıya mal oldu
Amca yeğen anlaşmazlığı pahalıya mal oldu
Putin karantinaya girdi!
Putin karantinaya girdi!

Ailesinin terk ettiği genci arkadaşı intihardan kurtardı

Adana’nın Kozan ilçesinde ailesi tarafından terk edildiği için 10 katlı apartmanın çatısına çıkan genci en yakın arkadaşı ile polisler kurtardı.

Asayiş 14.09.2021, 16:33
Ailesinin terk ettiği genci arkadaşı intihardan kurtardı

Adana’nın Kozan ilçesinde ailesi tarafından terk edildiği için 10 katlı apartmanın çatısına çıkan genci en yakın arkadaşı ile polisler kurtardı.

Şevkiye Mahallesi eski tarihi Roma Köprüsü civarında bulunan 10 katlı apartmanın çatısına çıkan O.S. (19) isimli genç ayaklarını çatının boşluklarına bırakarak yürekleri ağızlara getirdi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis, Cankur ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve cankur ekipleri şahsın atlama ihtimaline karşı hava yastığı açarken polisler genci ikna etmek için dakikalarca mücadele etti.

Polis ekipleri de çatıya çıkarak genci ikna etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Olay yerine O.S.’nin arkadaşı olduğu öğrenilen N.G. (19) geldi. Hem polis hem de arkadaşının ikna çabası sonucu oturduğu yerden kalkan O.S. arkadaşına sarılarak gözyaşlarına boğuldu. Gencin hayatını kurtaran N.G., arkadaşı O.S’nin babası tarafından 10 yıl önce terk edildiğini annesinin evlenerek üvey babası ile Batman’a gittiğini ve öz oğlunu istememesi nedeniyle depresyona girdiğini iddia etti.

O.S. ifadesi alınmak üzere önce hastaneye daha sonra da emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 4 10
2. Trabzonspor 4 10
3. Fenerbahçe 4 10
4. Konyaspor 4 10
5. Galatasaray 4 8
6. Hatayspor 4 7
7. Karagümrük 4 7
8. Kayserispor 4 7
9. Altay 4 6
10. Malatyaspor 4 6
11. Alanyaspor 4 6
12. Göztepe 4 5
13. Kasımpaşa 4 5
14. Gaziantep FK 4 4
15. Antalyaspor 4 4
16. Sivasspor 4 2
17. Adana Demirspor 4 2
18. Rizespor 4 1
19. Başakşehir 4 0
20. Giresunspor 4 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 4 12
2. Tuzlaspor 4 10
3. Manisa FK 4 9
4. Eyüpspor 4 9
5. Erzurumspor 4 9
6. Ankaragücü 4 8
7. Samsunspor 3 6
8. Bandırmaspor 4 6
9. Adanaspor 4 5
10. Ankara Keçiörengücü 4 4
11. Altınordu 4 4
12. Kocaelispor 4 4
13. İstanbulspor 3 3
14. Boluspor 3 3
15. Balıkesirspor 3 3
16. Denizlispor 4 3
17. Menemenspor 4 3
18. Bursaspor 4 1
19. Gençlerbirliği 4 1
Takımlar O P
1. M. United 4 10
2. Chelsea 4 10
3. Liverpool 4 10
4. Everton 4 10
5. Man City 4 9
6. Brighton 4 9
7. Tottenham 4 9
8. West Ham 4 8
9. Leicester City 4 6
10. Brentford 4 5
11. Crystal Palace 4 5
12. Aston Villa 4 4
13. Wolverhampton 4 3
14. Southampton 4 3
15. Watford 4 3
16. Arsenal 4 3
17. Leeds United 4 2
18. Burnley 4 1
19. Newcastle 4 1
20. Norwich City 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Valencia 4 10
3. Atletico Madrid 4 10
4. Real Sociedad 4 9
5. Athletic Bilbao 4 8
6. Sevilla 3 7
7. Barcelona 3 7
8. Mallorca 4 7
9. Real Betis 4 5
10. Elche 4 5
11. Osasuna 4 5
12. Rayo Vallecano 4 4
13. Villarreal 3 3
14. Levante 4 3
15. Espanyol 4 2
16. Cádiz 4 2
17. Granada 4 2
18. Celta de Vigo 4 1
19. Getafe 4 0
20. Deportivo Alaves 3 0