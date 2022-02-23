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Sabiha Gökçen Havalimanı’nda kaçak pırlanta operasyonu...Şampuan kutularında 10 milyon lira değerinde pırlanta kaçakçılığı polise takıldı
Ailesini rehin alan silahlı saldırgan, keskin nişancı tarafından etkisiz hale getirildi
Şişli’de silahlı bir saldırgan binada ailesini rehin aldı. Polis Özel Harekat polisleri tarafından düzenlenen operasyonda saldırgan keskin nişancı tarafından vurularak etkisiz hale getirildi. Yaralı saldırgan hastaneye kaldırıldı.
Asayiş 23.02.2022, 12:39
Şişli’de silahlı bir saldırgan binada ailesini rehin aldı. Polis Özel Harekat polisleri tarafından düzenlenen operasyonda saldırgan keskin nişancı tarafından vurularak etkisiz hale getirildi. Yaralı saldırgan hastaneye kaldırıldı.