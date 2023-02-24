Ailesini depremden kurtardı, kazada öldü

Deprem bölgesi Kahramanmaraş’taki ailesini Kayseri’ye getirdikten sonra tekrardan deprem bölgesine dönmek için yola çıkan şahıs geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza Kayseri - Malatya karayolu Mimarsinan Köprüsü üzerinde meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek, seyir halindeki tıra arkadan çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede ise otomobil sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi. İncelemelerin ardından hayatını kaybeden sürücü hastane morguna kaldırıldı.

Öte yandan, hayatını kaybeden otomobil sürücüsünün Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem sonrası ailesini Kayseri’ye bırakarak, yeniden deprem bölgesine gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.