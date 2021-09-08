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Ailesi sayesinde hayata tutundu

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde intihar girişiminde bulunan bir kişi ekipleri harekete geçirdi.

Asayiş 08.09.2021, 02:23
Ailesi sayesinde hayata tutundu

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde intihar girişiminde bulunan bir kişi ekipleri harekete geçirdi.


Olay, ilçeye bağlı Gülüç Beldesi Aydemir Caddesi üzerinde yer alan 3 katlı bir binada meydana geldi. Psikolojik tedavi aldığı öğrenilen A.Ç. en üst katın balkonuna çıkarak intihar girişiminde bulundu. Aile sakinleri tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olayın yaşandığı eve giderken, aile sakinleri tarafından kısa sürede ikna edilen A.Ç. polis ekipleri tarafından aşağı indirildi. Bekçi ve polis ekiplerinin güçlükle müdahale ettiği A.Ç. ambulansa bindirildi. Hastaneye kaldırılan A.Ç. tedavi altına alındı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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