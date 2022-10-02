Ailesi düğündeyken evdeki yangında öldü

İzmir Beydağ’da, eşi ve çocukları düğüne gittiği sırada banyoya giren adam, elektrik kaçağından kaynaklandığı değerlendirilen yangın sebebiyle banyoda hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 00.15’te İzmir’in Beydağ ilçesi Yağcılar Mahallesi’ndeki bir sitede bulunan evde meydana geldi. Mehmet Danacı’ya (53) ait evde yangını ihbarı üzerine olay yerine giden ekipler, Mehmet Danacı’nın cansız bedenini banyoda buldu. Yangın esnasında eşinin ve çocuklarının Karaoba Mahallesi’nde düğünde olduğu öğrenilirken, itfaiye müdürlüğünce yapılan incelemede yangının elektrik kaçağından kaynaklandığı değerlendirildi.