Ailelerin PKK’ya karşı direnişi 791 gündür sürüyor

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 791’inci gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’da farklı kentlerden Diyarbakır’a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 791’inci gününde de sürüyor. Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde 2013’te dağa kaçırılan kızı Zübeyde Koç için eyleme katılan ve kızının fotoğrafının önüne gül seren anne Esmer Koç, evladının yaşayıp yaşamadığını bilmediğini belirterek, kızını almadan eylemden vazgeçmeyeceğini söyledi.

2 yıldan fazladır evlat nöbetinde olduğunu aktaran anne Koç, "HDP ve PKK’nın milisleri kızımı kandırıp PKK’ya verdiler. 8 yıldır aramadığım ve sormadığım kapı kalmadı. Öldü mü kaldı mı bilmiyorum. Ben evladımı istiyorum, onun için buradayım. İnşallah Allah’ın izni, devletin gücüyle hepimiz evlatlarımızı alacağız. Kızım eğer beni görüyor ve duyuyorsan gel. Gel her yerde asker, polis ve devletimiz var, gel teslim ol. Orası senin yerin değil” dedi.