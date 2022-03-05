Ailelerin HDP ve PKK’ya karşı direnişi sürüyor

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 915. gününde de devam ederken, 9 yıldır oğlundan haber alamayan anne Rahime Taşçı, oğlunun fotoğrafına sarılıp gözyaşlarıyla teslim olması için çağrıda bulundu.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’da farklı kentlerden Diyarbakır’a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 915. gününde de sürüyor. HDP önünde evlat nöbetinde olan ve Kars’tan oğlu Faruk için Diyarbakır’a gelen, Türkçe bilmediği için Kürtçe konuşan anne Rahime Taşçı, oğlu Faruk’un 9 yıl önce sabah evden çıktığını ve bir daha geri dönmediğini belirterek, oğluna dön gel çağrısında bulundu.

Oğluna Kürtçe seslendi

Oğlunun fotoğrafına sarılıp gözyaşları döken anne Taşçı, "Faruk için burada bekliyorum, oğlum eğer beni görüyor ve duyuyorsan gel polise teslim ol, korkma ceza yoktur. Ben burada seni bekliyorum, çok özledim, 9 yıldır kokunu özledim. Bana bir telefon aç sağ olduğunu söyle, ben senin sağ olup olmadığını bilmiyorum. Gel teslim ol" dedi.

Anne Taşçı açıklamasının ardından oğlunun fotoğrafına sarılıp gözyaşları döktü.