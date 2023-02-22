Ailelerin evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde olan ailelerin evlat nöbeti, kararlılıkla devam ediyor.

Farklı kentlerden 3 Eylül 2019 tarihinde Diyarbakır’a gelen aileler, evlat direnişini bin 269 gündür HDP il binasının önünde sürdürüyor.

Evladı Özkan Aydın’ı HDP ve PKK’dan istediğini dile getiren Süleyman Aydın, nöbetini depreme rağmen sürdürdüğünü söyledi.

Çocuğuna ‘teslim ol’ çağrısında bulunan Aydın, “Evlat mücadelemiz kararlı bir şekilde devam ediyor. Maalesef yaşanan şiddetli depremde biz de etkilendik. Depremin ilk gününden bu yana devletimiz sürekli yanımızda oldu. Biz HDP il binasının önünden hiçbir yere ayrılmayacağız. Hem HDP’den hasar gördük, hem de depremde hasar gördük. Biz burada evlat nöbetimize kararlı bir şekilde devam edeceğiz. Oğlum beni duyup, görüyorsan gel teslim ol. Vatan hainleri sizi orada ölüme mahkum etmiş, anne ve babalarınızı da kendi kapılarına mahkum etmişler” dedi.