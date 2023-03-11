Ailelerin evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor

Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığını ileri süren ailelerin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor.

3 Eylül 2019 tarihinde farklı şehirlerden Diyarbakır’a gelerek oturma eylemi başlatan ailelerin evlat direnişi bin 285 gündür kararlılıkla sürüyor. 6 yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan kızı Aysun Arslan’ı HDP’den isteyen yüreği yanık anne Aydan Arslan, kızına teslim ol çağrısı yaptı. Arslan, “Yaklaşık 4 yıldır mücadelemizi devam ediyoruz, evlatlarımızı almadan buradan kalkmayacağız. Sonuna kadar da mücadelemize devam edeceğiz. Evlatlarımızı versinler, onlar için büyütmedik. Aysun kızım eğer beni görüyorsan ne olur geri dön. Kardeşlerin yollarını bekliyor, gel güvenlik güçlerimize teslim ol korkma” dedi.