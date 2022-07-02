banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Kırkpınar Yağlı Güreşleri (CANLI)
Kırkpınar Yağlı Güreşleri (CANLI)
Ordu’da Yılın En’leri ödüllerini aldı
Ordu’da Yılın En’leri ödüllerini aldı
Batıda deniz, Muş’ta kayak keyfi
Batıda deniz, Muş’ta kayak keyfi
Antalya Haziran'da Turizmde Lider!
Antalya Haziran'da Turizmde Lider!

Ailelerin evlat nöbeti bin 34’üncü gününde

Çocukları bölücü terör örgütü PKK tarafından kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti bin 34’üncü gününde devam ediyor.

Asayiş 02.07.2022, 12:11
Ailelerin evlat nöbeti bin 34’üncü gününde

Çocukları bölücü terör örgütü PKK tarafından kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti bin 34’üncü gününde devam ediyor.

Çocuklarının bölücü terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’da farklı kentlerden Diyarbakır’a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlatılan oturma eylemi bin 34. gününde. Van Gürpınar’dan gelen Yusuf Erdinç, İstanbul’da 2015 yılında hukuk fakültesi bölümü öğrencisiyken iddiaya göre kandırılarak dağa götürülen oğlu Mikail Erdinç için evlat nöbeti eylemine devam ediyor. Evladını alsa da eyleme son vermeyeceğini ifade eden baba Erdinç, oğluna ’teslim ol’ çağrısında bulundu. Erdinç, “HDP tarafından oğlum götürülüp PKK’ya teslim edildi. 3 yıla yakındır burada çadır kurmuşuz, çocuğumu bekliyorum. O gelmeyene kadar burayı terk etmeyeceğim. 2 çocuk teslim oldu. Allah’ın izniyle bütün çocuklar gelecek. Orası sizin yeriniz değil, Amerika’nın yeridir, kurban olayım gel” dedi.

Yorumlar (0)
29°
açık