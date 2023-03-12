Ailelerin evlat nöbeti bin 286 gündür sürüyor

Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığını ileri süren ailelerin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor.

3 Eylül 2019 tarihinde farklı şehirlerden Diyarbakır’a gelerek oturma eylemi başlatan ailelerin evlat direnişi bin 286 gündür kararlılıkla sürüyor.

Evladı Mehmet’in PKK terör örgütü mensuplarınca kandırılarak dağa kaçırıldığını söyleyen baba Nihat Aydın, çocuğunu almadan bir yere ayrılmayacağını söyledi.

Çocuğuna ‘teslim ol’ çağrısında bulunan Aydın, “Biz anne ve babalar olarak evlatlarımızın yolunu gözlüyoruz. Evladı için ölümü göz önüne alan anne ve babalar yaşamayı en fazla hak eden insanlardır. Biz, 4 yıldır burada çocuklarımızı bekliyoruz. Dağdaki çocuklara sesleniyorum; bizi duyup görüyorsanız gelin teslim olun. Öleceğinizi dahi biliyorsanız gelin devletinize teslim olun. Orası size göre değil. Anne ve babanız ölmeden gelin artık. Biz bu duruma artık yeter diyoruz. Amerika’ya hizmet etmeyin” dedi.