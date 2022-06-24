Ailelerin evlat nöbeti bin 26’ncı gününde

Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti bin 26’ncı gününde devam ediyor.

Çocuklarının bölücü terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’da farklı kentlerden Diyarbakır’a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi bin 26’ncı gününe girdi. 2010 yılında Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde terör örgütü PKK yandaşları tarafından 13 yaşındayken kandırılarak dağa kaçırılan oğlu Emrah için İstanbul’dan gelen anne Aynur Panay, bin 26 gündür HDP önündeki evlat nöbetini sürdürüyor.

"Oğlumu HDP’liler kaçırdı”

Oğlunun HDP ile PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığını öne süren anne Panay, "İstanbul’dan oğlum için buraya geldim. Oğlumu HDP’den istiyorum, alıp PKK’ya teslim etmişler. Oğlum Emrah, gel; sen gelmesen hastayım buradan kalkmıyorum. Onlar katiller, onlarla kalma gel lütfen” dedi.