Ailelerin evlat nöbeti 955’nci gününde

Çocukları terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırılan ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki evlat nöbeti 955’nci gününde.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’da farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin umutlu bekleyişi 955’inci gününde de sürüyor. Hakkari’nin Şemdinli ilçesinden gelip evlat nöbetine devam eden anne Necibe Çiftçi, oğlu Rojhat Çiftçi’nin 5 yıl önce terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını ve büyük oğlu 4 çocuk babası Sami Çiftçi’nin de örgüte destek vermediği gerekçesiyle kaçırılarak şehit edildiğini söyledi.

Oğlunu HDP’den istediğini ifade eden Çiftçi, “Benim bir oğlumu PKK kaçırıp dağa götürdü, diğer oğlum ise kardeşini ararken bir grup gece vakti evimizi sardı. Biz silahsızdık onlar silahlıydı. Oğlumu evden alıp bir ahıra götürdüler, ellerini bağlayarak infaz ettiler. 3 yıldır HDP il binası önünde nöbetteyiz. Bizim evlatlarımızı elimizden çaldılar, götürdüler. Burada evlat acısı çekiyoruz ve evlatlarımızı HDP’den istiyoruz” dedi.

“Oğlumun yolunu gözlüyor ve özlüyorum”

Tek istedikleri evlatları olduğunu aktaran Çiftçi, “Bizim evlatlarımızı bize getirip versinler, yeter artık dayanacak halimiz kalmamıştır. Evlatlarımın yarısını, yetimleri Şemdinli’de bırakıp buraya gelmişim ve onların gözleri benim yolumdadır. Benim gözümde oğlumun yolundadır. Bende oğlumun yolunu gözlüyor ve özlüyorum. Oğlumda beni görüyor ve duyuyor ise kaçıp gelmesini, güvenlik güçlerine teslim olmasını istiyorum ” şeklinde konuştu.