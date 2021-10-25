banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Beklenen zam geldi
Beklenen zam geldi
HSK’dan 10 büyükelçi açıklaması
HSK’dan 10 büyükelçi açıklaması
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
İş dünyası, faiz indirimlerinin yayılmasını istiyor
İş dünyası, faiz indirimlerinin yayılmasını istiyor

Ailelerin direnişine bir destekte Milli Beka Hareketı’ndan geldi

Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde başlattığı evlat nöbeti 784’üncü gününde devam ediyor. Terör örgütünün elinden çocuklarını almak için mücadele veren annelere destek her geçen gün büyüyerek artarken, ailelere bir destek de Milli Beka Hareketinden geldi.

Asayiş 25.10.2021, 15:51
Ailelerin direnişine bir destekte Milli Beka Hareketı’ndan geldi

Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde başlattığı evlat nöbeti 784’üncü gününde devam ediyor. Terör örgütünün elinden çocuklarını almak için mücadele veren annelere destek her geçen gün büyüyerek artarken, ailelere bir destek de Milli Beka Hareketinden geldi.

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’da farklı kentlerden Diyarbakır’a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 784’üncü gününde de devam ediyor. Ailelerin direnişine bir destek ziyaret ide Milli Beka Hareketi’nden geldi. Ailelere ziyarete gelen Milli Beka Hareketi Genel Başkanı Murat Şahin, yanı sıra Diyarbakır İl Başkanı Kübra Könüş, İl Başkan Vekili Fırat Can, teşkilat kadın kolları, gençlik kolları başkanları ve yardımcıları beraberindeki heyet katıldı. İstiklal Marşı okuyarak aileleri ziyaret eden Şahin, aileleri destek ziyaretinin üçüncüsünü gerçekleştirdiklerini kaydetti. Şahin, “Biz Diyarbakır annelerimizin bu yiğit duruşlarına, bu cesur bakışlarına ve evlat nöbeti tutmasından hareketle buraya geldik. Üçüncü gelişimiz, onlara bütün milletimizi, bütün STK’ları ve dahi bütün parti başkanlarını destek vermesi, hain terör örgütü PKK’nın siyasi kolu olan HDP’nin önündeki annelerin sesine ses olmasını istiyoruz. Bu annelerimizin bağrından kopartılan 9 - 10 yaşında zorla dağa kaldırılan vatana ve millete zorla düşman ettirilen çocuklar bu coğrafyanın çocuklarıdır. O çocuklar bu ülkeye düşman çocuklar değildir. Onları düşman yetiştiren, düşman yapan HDP, PKK terör örgütüdür. HDP’nin şalterleri indirilmelidir, PKK kamplarının bir şafak vakti girilip oradaki bütün yerlere ay yıldızlı bayrağımız dikilip masum çocuklar ailelere teslim edilmelidir. Buradan büyük Türk milletine, bu Diyarbakır’daki bu güzel, bu yiğit annelere destek vermelerini her daim onların yanında olmalarını rica ediyoruz. Bütün kardeşlerimize ve büyük Türk milletine saygı ve sevgilerimizi gönderiyoruz” dedi.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 10 24
2. Hatayspor 10 20
3. Alanyaspor 10 20
4. Fenerbahçe 10 19
5. Karagümrük 10 18
6. Beşiktaş 9 17
7. Konyaspor 10 17
8. Galatasaray 9 17
9. Altay 10 15
10. Adana Demirspor 10 13
11. Başakşehir 10 12
12. Gaziantep FK 10 12
13. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
14. Sivasspor 10 11
15. Kayserispor 10 11
16. Giresunspor 10 9
17. Antalyaspor 10 9
18. Göztepe 10 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 10 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 10 24
2. Ankaragücü 10 24
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 10 19
5. Bandırmaspor 10 18
6. Kocaelispor 9 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Gençlerbirliği 9 14
9. Samsunspor 9 12
10. Boluspor 9 11
11. Bursaspor 9 11
12. Menemenspor 10 11
13. İstanbulspor 9 10
14. Denizlispor 9 10
15. Altınordu 10 10
16. Adanaspor 10 9
17. Manisa FK 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 9 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Liverpool 9 21
3. Man City 9 20
4. West Ham 9 17
5. Brighton 9 15
6. Tottenham 9 15
7. M. United 9 14
8. Everton 9 14
9. Leicester City 9 14
10. Arsenal 9 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 9 12
13. Aston Villa 9 10
14. Watford 9 10
15. Crystal Palace 9 9
16. Southampton 9 8
17. Leeds United 9 7
18. Burnley 9 4
19. Newcastle 9 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 10 21
2. Real Madrid 9 20
3. Sevilla 9 20
4. Atletico Madrid 9 18
5. Real Betis 10 18
6. Osasuna 10 18
7. Rayo Vallecano 10 16
8. Athletic Bilbao 9 16
9. Barcelona 9 15
10. Valencia 10 13
11. Espanyol 10 13
12. Mallorca 10 12
13. Villarreal 9 11
14. Elche 10 10
15. Celta de Vigo 9 7
16. Granada 9 7
17. Cádiz 10 7
18. Deportivo Alaves 9 6
19. Levante 10 5
20. Getafe 9 2