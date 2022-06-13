Ailelerin direnişi bin15. gününde

Çocuklarının bölücü terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’da farklı kentlerden Diyarbakır’a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi bin 15’inci gününde de devam ediyor. Hatay’ın Antakya ilçesinde ikamet eden ve 2015 yılında Kırklareli’nde işyerinden eve gittiği sırada bir daha kendisinden haber alınamayan Erhan Artık’ın babası Ekrem Artık, evladına ve arkadaşlarına dönme çağrısında bulundu. Baba Artık, 6 yıl önce oğlunun HDP tarafından PKK’ya teslim edildiğini söyledi. Bugüne kadar oğlunun ne sesini ne de yüzünü gördüğünü ileri süren Artık, “HDP benim çocuğumu 2015 yılında kaçırıp PKK’ya teslim etmiş. Bunlar hangi vicdan, hakla dağa götürüyorlar; kime sordular. Biz bu çocukları yetiştirene kadar neler çekiyoruz. Hepsi bir fidan nasıl kıyıyorlar, nerede bu insan hakları. Biz, çocuklarımızı HDP’den istiyoruz. Evlatları götürmeye, annelerin yüreklerini yakmaya hakları yoktur. Bütün çocukları çağırıyorum, bizi duyuyorsanız gelin” dedi.