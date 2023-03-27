Ailelerin direnişi bin 301 gündür kararlılıkla devam ediyor

Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığını ileri süren ailelerin evlat nöbeti bin 301 gündür kararlılıkla devam ediyor.

3 Eylül 2019 tarihinde farklı şehirlerden Diyarbakır’a gelerek oturma eylemi başlatan ailelerin evlat direnişi bin 301 gündür kararlılıkla sürüyor. Evlat nöbetindeki aileler, çocuklarının fotoğrafıyla HDP il binası önünde kurdukları çadırda bekleyişini sürdürürken, Diyarbakır’da oğlu 7 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Güzide Demir, oğlu Aziz gelinceye kadar eylemini sürdüreceğini söyledi.

Çocuğuna hasret kaldığını ve oğlunu HDP’den istediğini belirten anne Demir, evladını almadan eylemi sonlandırmayacağını kaydetti. Demir, “4 yıla yakındır bu eylemi sürdürüyoruz. Çocuklarımız gelmeyene kadar buradan kalkmayacağız. Çocuklarımızı bize versinler, oğlumu çok özledim. Oğlum yetimdi ne istediler, kaçırıp götürdüler. Neredeysen gel güvenlik güçlerine teslim ol. Seni çok özledim, 7 yıldır peşindeyim, orası senin yerin değil evine gel” dedi.