Ailelerin direnişi bin 178’inci gününde

Çocuklarının PKK terör örgütü mensuplarınca dağa kaçırıldığını iddia eden Diyarbakır annelerinin oturma eylemi bin 178’inci gününde kararlılıkla devam ediyor.

3 Eylül 2019 yılında, PKK mensuplarınca çocuklarının dağa kaçırıldığını ileri sürerek HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti bin 178 gündür sürüyor. 2015 yılında dağa kaçırılan oğlu Muhammed Canbey için nöbete katılan anne Hatice Ay, oğlunun engelli raporu olduğunu ve HDP’lilerin bunu bile görmezden gelerek çocuğunun dağa kaçırılmasında aracı olduğunu iddia etti. Canbey, “Oğlum 7 yıldır kayıp, onun için buradayım. HDP, Muhammed’i kandırıp götürdü. Ben oğlumu HDP’den istiyorum, onlardan olmasaydı kimse kandıramazdı. Oğlum yüzde 70 hasta raporlu, 2 ayda bir kan vermesi gerekiyor. Sağ mı ölü mü bilmiyorum, hiçbir haber alamadım. Ben oğlumu almadan buradan gitmiyorum, HDP’den istiyorum. Oğlum dön adalete ve devlete teslim ol, dayanacak gücüm kalmadı, seni bekliyorum. Hastayım, gel oğlum” dedi.