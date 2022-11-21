Ailelerin direnişi bin 176’ncı gününde

PKK terör örgütü tarafından çocuklarının HDP aracılığıyla dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin evlat nöbeti direnişi devam ediyor.

HDP aracılığıyla PKK terör örgütüne çocuklarının teslim edildiğini söyleyen aileler, 3 Eylül 2019 yılında farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlattı. Ailelerin PKK terör örgütüne karşı direnişi bin 176 gündür kararlılıkla sürüyor.

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinden gelip evlat nöbetine devam eden acılı anne Necibe Çiftçi, oğlu Rojhat Çiftçi’nin 6 yıl önce terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını ve büyük oğlu 4 çocuk babası Sami Çiftçi’nin de terör örgütüne destek vermediği gerekçesiyle kaçırılarak şehit edildiğini söyledi. Çiftçi, “Bize zarar getiren hep HDP ve PKK’dır Allah onları kahrı perişan etsin, köklerini inşallah dağda kazınır. Oğlum Rojhat anneni duyuyor ve görüyorsan geri dön 38 evlat döndü annesinin kucağına sizi orada kandırıyorlar. Yeter artık senin kardeşini şehit ettiler gel geri dön, devlet güçlerine teslim ol sana kimse bir şey demez, yeter artık bu acılar içinde kalmayalım” dedi.