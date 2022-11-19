Ailelerin direnişi bin 174’üncü gününde

PKK terör örgütü tarafından çocuklarının HDP aracılığıyla dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin evlat nöbeti direnişine devam ediyor.

HDP aracılığıyla PKK terör örgütüne çocuklarının teslim edildiğini söyleyen aileler, 3 Eylül 2019 yılında farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlattı. Ailelerin PKK terör örgütüne karşı direnişi bin 174 gündür kararlılıkla sürüyor.

Adana’da kaldıkları dönemde götürülen kızı için evlat nöbetine katılan baba Necmettin Biçer, Van’dan geldiğini, Gülcan Biçer’in babası olduğunu söyledi. Kızının 2015’te götürüldüğünü belirten Baba Biçer, "4 yıldır biz burada aileler olarak bekliyoruz. Dağda bulunan bütün çocuklarımıza sesleniyorum gelin güvenlik güçlerimize teslim olun. Kızım Gülçan sesim duyuyorsan hiç çekinmeden ve korkmadan gel güvenlik güçlerine teslim ol. 37 çocuğumuz şuan ailelerinin yanındalar, sizi ise dağa atıp ya öl ya da öldür diyorlar. Siz kimler için oradasınız, onların çocukları saraylarda, üniversite okurken, sizleri ise oraya atmışlar” dedi.