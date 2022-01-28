Ailelerden evlatlarına ‘teslim ol’ çağrısı

Diyarbakır’da, çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla, HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi soğuk havaya rağmen devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’da farklı kentlerden, Diyarbakır’a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 880’ncı gününde de sürüyor. 2013 yılında 13 yaşındayken terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırılan Besna Kaplan’ın amcası Vahap Kaplan, yeğeninin tarla da çalıştığı esnada kaçırıldığını öne sürdü. Hakkari’nin Şemdinli ilçesinden geldiğini belirten Kaplan, "Kız yeğenim için geldim buraya. Evlat nöbetindeyim, devam edeceğim, sonuna kadar buradayız, evlatlarımı almadan gitmeyeceğiz. Terör örgütü PKK tarafından tarlada çalışırken kandırıldı. O günden beri kendinden haber alamadık. Ölü mü, sağ mı bilmiyorum. Sesimi duyuyorsa kendisinin gelmesini dört gözle bekliyoruz” dedi.