Aileler, evlatlarını bin 121 gündür HDP’den istiyor

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerim evlat nöbeti bin 121’nci gününde kararlılıkla sürütüyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’da farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti bin 121’nci gününde de devam ediyor. Kars’tan oğlu Faruk için Diyarbakır’a gelen anne Rahime Taşçı, oğlu Faruk’un 8 yıl önce sabah evden çıktığını ve bir daha geri dönmediğini belirterek, oğluna "dön gel" çağrısında bulundu.

Oğluna seslenerek teslim olması isteyen anne Taşçı, "4 yıldır burada eylem yapıyorum. Faruk’tan haber alamadım. Eğer beni duyuyorsa gelsin korkmasın polis ve askere teslim olsun. Faruk, bir haber gönder kardeşin ve baban seni özlemiş, eve gitmeyeceğim, korkma gel. Eline kına yakar seni askere göndereyim. Elinden kalemi aldılar silahı verdiler. Ben seni burada bekliyorum” dedi.