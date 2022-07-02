Aileler evlatlarına sesleniyor, PKK’da çözülmeler devam ediyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan annelerden, 2’sinin daha evladına kavuştuğunu bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Söke söke alıyoruz. Diyarbakır Anneleri’nden iki aile daha Jandarma ve Emniyet’imizin ortak çalışmasıyla, ısrarları ve inatlarının karşılığında çocuklarını, terör örgütünden söke söke aldılar. Annelerin cesareti, PKK ve tüm terör örgütlerini çö-ker-te-cek” ifadelerine yer verildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. 2015 yılında terör örgütünün kırsal alanına katıldıkları tespit edilen örgüt mensuplarının son olarak Irak’ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Teslim olan örgüt mensuplarından A.T.’nin annesi 2020 yılından bu yana Diyarbakır Anneleri içinde yer alıyor. M.A. isimli örgüt mensubunun annesi ise Mart ayından bu yana Diyarbakır HDP İl Binası önünde bekleyişine devam ediyor. Böylelikle Evlat Nöbeti’nde kavuşan aile sayısı 37’ye, 2022 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla ülkemize teslim olan örgüt mensuplarının sayısı ise 53’e yükseldi" denildi.

Teslim olan örgüt mensuplarından A.T’nin annesi Fehime T. ve ağabeyi Sadrettin T., evlat nöbetinin 444’ncü gününde Bitlis’in Ahlat ilçesinden HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önüne gelerek oturma eylemine dahil olmuştu. 2015 yılında 22 yaşındayken kandırılarak dağa götürüldüğü ileri sürülen A.T’.’nin annesi Fehime T., Kürtçe açıklamada bulunarak, oğlu için Bitlis Ahlat’tan geldiğini, oğlunun askerlik yaptığını ve onu evlendireceğini hayal ettiğini söylemişti. Oğlunun kandırılarak götürüldüğünü söyleyen Fehime T., "HDP, oğlumu Ahlat’tan götürdü. Oğlum kendiliğinden gitmez, askerliğini yapmıştı, evlenmek istiyordu, onu evlendirecektim. 6 yıldır oğlum gitti, oğlumu getirsinler" dedi.

"Kardeşimi almadan buradan bir yere gitmem"

A.T.’nin ağabeyi Sedrettin T. ise, kardeşi için HDP il binasına geldiğini, birçok ailenin çocuklarına kavuştuğunu gördükten sonra eyleme katılmada karar verdiklerini ifade etmişti. Kardeşinin 22 yaşında götürüldüğünü aktaran ağabey T., “Kardeşimi kandırıp götürdüler. HDP kardeşimi gönderdi, kardeşimi istiyorum. Abdürrahim Tutmuş, eğer bizi duyuyorsa lütfen, annem yaşlanmış. Allah rızası için çıkıp gelsin. Devlettin şefkatli kollarına, devletten kimseye zarar gelmez. Allah rızası için kardeşimi istiyorum. Kardeşimi almadan da ben buradan bir yere gitmem. Kardeşimi nasıl göndermişseler öylede getirsinler. Hiçbir şekilde haber alamadım" diye konuştu.