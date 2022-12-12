Aileler direniyor, nöbete katılanların sayısı her geçen gün artıyor

Çocuklarının PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin evlat nöbeti, bin 197 gündür HDP Diyarbakır il binasının önündeki çadırda kararlılıkla devam ediyor. Evlat nöbetine bir aile daha katılarak, nöbet tutan aile sayısı 340’a yükseldi.

Terör örgütü mensuplarınca çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia edip, 3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek oturma eylemi başlatan Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti bin 197’nci gününde devam ediyor. Ailelerin direnişine 340’ıncısı Batman’dan eklendi. İnşaata çalışmak için Diyarbakır’a gelen 1970 doğumlu Ali Fırat’tan (52), 1997 yılından beri haber alınamadığını söyleyen kardeşi Sabahattin Fırat, HDP’den ağabeyini istedi.

25 yıldır haber alınamıyor

Ağabeyi için nöbete katılan Sabahattin Fırat, “Batman’dan ağabeyim için geldim, ağabeyim inşaatta çalışıyordu, örgüt tarafından kandırılarak dağa çıkartıldı. O günden beri kendisinden bilgi alamadık. Annem ve babam bu yüzden hastalanarak vefat ettiler ben onların yerine geldim ağabeyimi aramak için. Ağabeyimin geri gelmesini ve ondan bir haber almak istiyorum. 25 yıldır bize bir bilgi vermediler, ne kadar sorduysak söylemediler. HDP’ye, mahalle komisyonları, Mahmur kampına kadar gittik. 2013’te Mahmur kampında 6 ay içerisinde döneceklerini söylediler, yıllardır dönmediler” dedi.