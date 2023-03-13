Aileler direniyor evlatlarını Kandil’den istiyor

Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığını ileri süren ailelerin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor.

3 Eylül 2019 tarihinde farklı şehirlerden Diyarbakır’a gelerek oturma eylemi başlatan ailelerin evlat direnişi bin 287 gündür sürüyor. Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde tekstil fabrikasında çalışan 19 yaşındaki Enes Görmez’in annesi Çiğdem Adak’ın iddiasına göre 31 Mayıs 2021’de HDP ve yandaşları tarafından oğlu kaçırıldı. Adak, “Buradan tüm evlatlara sesleniyorum, beni duyuyorsanız ne olur yüreğimizin yangını duyup annelerinize geri gelin. Siz orada bir oyun içerisindesiniz ne olur o oyuna kanmayın. Evlatlarımız için bu çadırdan ayrılmadık ayrılmayacağız, kimse bizim üzerimizden siyaset yapmasın. Biz buraya bir dava için geldik evlatlarımızı kandırdılar diğer annelerin yüreği yanmasın evlatlarına sahip çıksın. Bu yolda gitmelerine izin vermesinler, HDP ve Kandil artık ellerini evlatlarımızın üzerinden çeksinler, bizim üzerimize oynamasınlar” dedi.