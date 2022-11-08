Aileler direniyor, evlatlarını HDP ve PKK’dan istiyor

Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığını iddia eden Diyarbakır annelerinin oturma eylemi kararlılıkla devam ediyor.

3 Eylül 2019’da farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti bin 163’üncü gününde devam ediyor. Oğlu Abdurahman Yaşa için 4 yıl önce evlat nöbetine dahil olan Zeliha Yaşa, evladının terör örgütü PKK’ya HDP aracılığıyla teslim edildiğini ileri sürdü.

Evladına ‘teslim ol’ çağrısında bulunan Yaşa, “Oğlum için evlat nöbetindeyim. 4 yıldır bu çadırda çocuklarımızı bekliyoruz. Oğlum eğer beni duyuyorsan orada durma. Kaç gel devletimize teslim ol. O elbiseyi üzerinden çıkarıp gel. Seni okuldan alıp dağa kaçırdılar. Kalemini elinden alıp silah verdiler. Seni HDP aracılığıyla PKK terör örgütüne teslim ettiler. 4 yıldır sizin yolunuzu gözlüyoruz. Gelip devletimize teslim olsanız size herhangi bir ceza verilmeyecek. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu bizi yalnız bırakmıyorlar. Allah onlardan razı olsun” dedi.