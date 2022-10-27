Aileler çağrıda bulunuyor, anneler evlat nöbetine katılmaya devam ediyor

Diyarbakır’da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı, iki ailenin daha katılımıyla 318 oldu.

Terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, Eylül 2019’da Diyarbakır HDP il başkanlığı önünde evlat nöbetine başladı. Bin 151 gündür sürdürülen nöbette bugüne kadar 38 aile, çocuklarına kavuştu.

Batman’da, 1992 yılında 21 yaşındayken terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddia edilen Cengiz Eren’in kız kardeşi Emine Eren, ağabeyine teslim olması için çağrıda bulundu. Eren, “Ağabeyimi almadan gitmeyeceğim. Pişman olsun gelsin. 30 yıla yakındır gitti. Ağabeyimi teröristlerden istiyorum. Babam, onun hasretiyle öldü. İki ablam öldü, annem ise yaşlı ve gözyaşlarıyla onu bekliyor.” dedi.

Diyarbakır’da 2015 yılında 13 yaşındayken dağa kandırılarak götürüldüğü ileri sürülen Abdurrahman Dağdeviren’in ağabeyi Şehmus Çelebi ise kardeşine dönmesi için çağrıda bulundu. Ağabey Çelebi, “Kardeşimi PKK’dan, HDP’den istiyorum. Kardeşim ortaokul dördüncü sınıfa giderken götürdüler. Kardeşimin akli dengesi de yerinde değil. HDP’lilerin çocukları dağda değil de, benim kardeşim niye dağdadır? Onların çocukları Avrupa’da okuyor, benim kardeşim dağda aç mı belli değil. Kardeşimi istiyorum” ifadelerini kullandı.

Aileler, basın açıklamasından sonra çadıra geçerek diğer ailelere dahil oldu.