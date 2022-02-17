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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: "(16 yaşındaki S.Ş.’nin, öldürülmesi) 21 yaşındaki failin tutuklu yargılandığı hukuki süreç Bakanlığımız tarafından takip edilmektedir. Caninin mümkün olan en ağır cezayı alması için davaya müdahil olunacaktır.&quo
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: "(16 yaşındaki S.Ş.’nin, öldürülmesi) 21 yaşındaki failin tutuklu yargılandığı hukuki süreç Bakanlığımız tarafından takip edilmektedir. Caninin mümkün olan en ağır cezayı alması için davaya müdahil olunacaktır."
Asayiş 17.02.2022, 10:26
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: "(16 yaşındaki S.Ş.’nin, öldürülmesi) 21 yaşındaki failin tutuklu yargılandığı hukuki süreç Bakanlığımız tarafından takip edilmektedir. Caninin mümkün olan en ağır cezayı alması için davaya müdahil olunacaktır."