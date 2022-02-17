Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: "(16 yaşındaki S.Ş.’nin, öldürülmesi) 21 yaşındaki failin tutuklu yargılandığı hukuki süreç Bakanlığımız tarafından takip edilmektedir. Caninin mümkün olan en ağır cezayı alması için davaya müdahil olunacaktır.&quo

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: "(16 yaşındaki S.Ş.’nin, öldürülmesi) 21 yaşındaki failin tutuklu yargılandığı hukuki süreç Bakanlığımız tarafından takip edilmektedir. Caninin mümkün olan en ağır cezayı alması için davaya müdahil olunacaktır."