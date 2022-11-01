Aile tartışmasında pompalı tüfekli adam korku dolu anlar yaşattı

Küçükçekmece’de aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmada, bir kişi pompalı tüfekle gelip bağırmaya başladı. Şahıs gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Küçükçekmece Kanarya Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle aileden bir kişi elinde tüfekle binanın önüne çıkıp, bağırmaya başladı. Elinde tüfekle bağıran şahsı gören vatandaşlar polise haber verdi.

Olay yerine zırhlı polis ekipleri sevk edildi. Tartışmayı sonlandıran polis ekipleri, daha sonra elinde tüfekle bağıran şüpheli ile bir kişiyi daha gözaltına aldı. Kavgada kimse yaralanmazken şahısların karakoldaki işlemleri sürüyor.