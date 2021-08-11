Aile sağlığı merkezinin bahçesinde korkutan yangın

İstanbul Küçükçekmece’de, bir Aile Sağlığı Merkezinin bahçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ağaçlara sıçrayan yangın paniğe neden olurken, iş yerlerine sirayet etmeden söndürüldü.

Yangın, Küçükçekmece Atakent Mahallesi 4. Cadde’deki TOKİ Akasya Aile Sağlığı Merkezinin bahçesinde saat 12.00 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, bahçede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Birden alevlenen yangın kısa sürede, bahçedeki ağaçlara sıçradı. Ağaçlardan alevler ve dumanlar yükselmeye başladı. Yangını gören vatandaşları ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü.

İki iş yerinin tabelası yanarken, alevlerin yükseldiği dakikalar cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Olayı anlatan Orhan Zorlu isimli çalışan, “Ben de yukardaydım, kıvılcım çıktı, birden oldu zaten. Birden alev aldı, çamlar yandı nasıl çıktı anlayamadık. Tabela yandı. İtfaiye biraz geç geldi, bizim arkadaşlar müdahale etmeye çalıştı. Anlayamadık nasıl çıktığını” diye konuştu.