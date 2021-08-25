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Aile kavgasında 1 kişi kendini vurdu

Mardin’de aile kavgasında 1 kişi kendini vurdu.

Asayiş 25.08.2021, 13:31
Aile kavgasında 1 kişi kendini vurdu

Mardin’de aile kavgasında 1 kişi kendini vurdu.

Edinilen bilgiye göre, olay, Midyat ilçesi Seyitler Mahallesi İmam Hatip Caddesinde meydana geldi. Aile içinde çıkan tartışmadan dolayı kimliği belirlenemeyen bir kişi, silahla kendini karnından vurdu. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye giden 112 acil servis ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı Midyat Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

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