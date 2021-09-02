Aile kavgası kanlı bitti: tartıştığı eşini silahla vurarak ağır yaralı

Kırşehir’de, tartıştığı eşini silahla vurarak ağır yaralayan şahıs, gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Kervansaray Mahallesinde meydana gelen olayda B.Ö., eşi S.Ö. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.Ö., yanındaki silahla eşine ateş açtı. Ağır yaralanan B.Ö., sevk edilen ambulansla Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de B.Ö.’yü gözaltına aldı. Ayrıca, ekipler hastane bahçesinde de geniş güvenlik önlemi aldı.

Gözaltına alınan B.Ö.’nün ilk ifadesinde eşi ile tartıştığını, boğuşma esnasında ise silahın yanlışlıkla ateş aldığını söylediği öğrenildi.