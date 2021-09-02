banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Akıncı’nın mezuniyetini Ankara Havası ile kutladılar
Akıncı’nın mezuniyetini Ankara Havası ile kutladılar
Suudi Arabistan’da ilk: Kadın askerler mezun oldu
Suudi Arabistan’da ilk: Kadın askerler mezun oldu
Ankara'da fırtınada 3 binanın çatısı uçtu
Ankara'da fırtınada 3 binanın çatısı uçtu
Haluk Levent, koronavirüse yakalandı
Haluk Levent, koronavirüse yakalandı

Aile kavgası kanlı bitti: tartıştığı eşini silahla vurarak ağır yaralı

Kırşehir’de, tartıştığı eşini silahla vurarak ağır yaralayan şahıs, gözaltına alındı.

Asayiş 02.09.2021, 09:56
Aile kavgası kanlı bitti: tartıştığı eşini silahla vurarak ağır yaralı

Kırşehir’de, tartıştığı eşini silahla vurarak ağır yaralayan şahıs, gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Kervansaray Mahallesinde meydana gelen olayda B.Ö., eşi S.Ö. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.Ö., yanındaki silahla eşine ateş açtı. Ağır yaralanan B.Ö., sevk edilen ambulansla Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de B.Ö.’yü gözaltına aldı. Ayrıca, ekipler hastane bahçesinde de geniş güvenlik önlemi aldı.

Gözaltına alınan B.Ö.’nün ilk ifadesinde eşi ile tartıştığını, boğuşma esnasında ise silahın yanlışlıkla ateş aldığını söylediği öğrenildi.

Yorumlar (0)
31°
açık