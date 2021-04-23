Aile içi tartışma kanlı bitti: 1 yaralı

Malatya’da eşiyle aralarında tartışma çıkan bir kişi kendini silahla vurarak ağır yaralandı.

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Çöşnük Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Buyruk Caddesi üzerinde bulunan bir sitedeki apartmanın 5’inci katında D.Ç. (33) ile eşi arasında ailevi bir konudan dolayı tartışma çıktı, yaşanan tartışmanın ardından D.Ç. evde bulunan odalardan birine kendini kilitleyerek tabanca ile başına ateş etti. Ağır yaralanan genç kadın ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri olayın gerçekleştiği dairede inceleme yaparken, olayda kullanılan tabancanın ruhsatsız olduğu belirlendi. Hastanede tedavisi süren D.Ç.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, eşi ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.