AİHM, Belçika’nın Türk aileye tazminat ödemesini oy birliği ile kabul etti

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), cinayete kurban giden oğullarının cenazelerinin Belçika’da 2,5 yıl morgda tutulan Türk aileyi haklı bularak, Belçika’nın Türk aileye yaklaşık 14 bin euro tazminat ödemesine oy birliği ile karar verdi.

Oğullarının cenazeleri 2,5 yıl morgda tutulan Türk aile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tarafından haklı bulundu. Belçika’da 8 Eylül 2010’da Vahit ve Naciye Aygün çiftinin oğulları Uğur Aygün ile Süleyman Aygün cinayete kurban gitmiş, aile ‘’savcılık incelemesi sürüyor’’ gerekçesiyle 2,5 yıl boyunca oğullarının cenazelerini Türkiye’ye götürülerek defnedilmesi için izin alamamıştı. Aile, oğullarının cenazelerini kendilerine teslim etmeyen ve taleplerini dikkate almayarak morgda bekleten Belçika makamlarını 2012’de AİHM’e dava etmişti. AİHM, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin özel hayata ve aile hayatına saygı hakkındaki maddelerinin ihlal edildiği gerekçesiyle Aygün ailesinin haklı, Belçika’yı haksız buldu. Kararda, “Mahkeme, soruşturma yargıcının kararının davaya müdahale teşkil ettiğini gözlemlemiştir. Başvuranların Sözleşme’nin 8. ve 9. Maddeleri kapsamındaki ilgili hakların bu kararın kapsamına girdiğini kabul etti’’ ifadeleri kullanıldı.

Kararda, ailenin cenazelerin kendilerine teslim edilmesi için yaptıkları ilk talebini ‘’soruşturma kapsamında reddetmek’’ bakımından savcının haklı görüldüğü ancak devamında ailenin yaptığı hiçbir başvurunun Belçika yargısı tarafından dikkate alınmamasının ailenin temel haklarının ihlaline yol açtığı görüşünün benimsendiği bildirildi. Ailenin mağduriyeti ve Belçika yargı makamlarının duyarsızlığının altı çizilen kararda, “Bu davada başvuranlar, soruşturma hakiminin cenazelerin transferlerine izin vermeyi reddetmesinden şikayetçi olmuşlardır. Bu uzun süren süre boyunca tüm girişimleri, yaklaşık iki buçuk yıl, başarısız olmuştur. Bu süre zarfında müdahalenin gerekliliğinin yerel mahkemelerce yeniden incelenmesinin engellenmesi Sözleşme’nin 8. ve 9. Maddeleri kapsamındaki haklarının ihlal edilmesi olarak değerlendirilmiştir’’ ifadelerine yer verildi.

Belçika, yaklaşık 14 bin euro tazminata mahkum edildi

Mahkeme, Belçika’nın Aygün ailesine manevi tazminat olarak 10 bin euro ile zarar, masraf ve giderler için aileye 3 bin 460 euro ödemeye mahkum etti.

Cinayet zanlısı 29 yıl hapse mahkum edilmişti

Uğur Aygün ile Süleyman Aygün’ün cenazeleri, 9 Nisan 2013’te Türkiye’ye götürülerek memleketleri Afyon’da toprağa verilmişti. Aygün kardeşleri silahla vuran Mesut Uçar, Şubat 2014’te 29 yıl hapse mahkum edilmişti.