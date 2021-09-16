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Ahşap malzeme yüklü tır devrildi: 6 yaralı

Edirne’de 2 otomobil ve tırın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı. Kazada devrilen tırın otoyolu kapatması sebebiyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Asayiş 16.09.2021, 00:10
Ahşap malzeme yüklü tır devrildi: 6 yaralı

Edirne’de 2 otomobil ve tırın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı. Kazada devrilen tırın otoyolu kapatması sebebiyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Edinilen bilgiye göre, Edirne-Havsa otoyolunun 10. kilometresinde 33 ADZ 116 plakalı tır, sürücüsü Sabahattin Ardalı’nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yola devrildi. Aynı yönden gelen gurbetçi Halil Çalışkan idaresindeki 1-EBH-307 plakalı Mercedes marka otomobil ile Akın Erik idaresinde 46 HK 410 plakalı Renault marka otomobil tıra çarptı. Çarpma sonucu 1-EBH-307 plakalı otomobil sürücüsü Halil Çalışkan ile yanında bulunan 2 kişi ve 46 HK 410 plakalı otomobil sürüşücüsü Akın Erik ile yanında bulunan kişi ve tır sürücüsü Sabahattin Ardalı yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları Edirne’deki çeşitli hastanelere götürdü. Yaşanan kaza sonrası otoyolda kilometrelerce kuyruk oluştu. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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