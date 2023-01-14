Ahşap hediyelik eşya atölyesi alev alev yandı, dumanlar gökyüzünü kapladı

DÜZCE (İHA) – Düzce’de ahşap hediyelik eşya atölyesi alevlere teslim oldu. Atölyede çıkan yangın sebebiyle dumanlar gökyüzünü kapladı.

Düzce’de D-655 karayolu üzerinde bulunan ahşap hediyelik eşya yapan atölyede yangın çıktı. Atölyenin arka tarafında başlayan yangını, o sırada bölgede devriye atan trafik ekibi fark etti. Atölyeden dumanların çıktığını gören trafik ekibi hemen durumu merkeze bildirdi. Trafik ekibinin ihbarı üzerine olay yerine Düzce, Kaynaşlı ve Boğaziçi Belediyelerine ait çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale edebilmek için atölyenin dış duvarlarını elektrikli testere ile kesti. Daha sonra içeriye giren ekipler, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çabalarının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.