Ahşap evi yıkarken duvarın altında kaldılar

Düzce(İHA) – Düzce’de ahşap bir evi yıkan 3 işçi devrilen duvarın altında kaldı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan işçiler hastaneye kaldırıldı.

Akçakoca ilçesine bağlı Döngelli köyünde Abdullah C.’ye ait eski, ahşap 3 katlı evin üst katının yıkılması sırasında duvar işçilerin üstüne yıkıldı. O sırada baba Bayram K., Tolga K. ve Hasan K. yıkılan duvarın altında kaldı. Hasan K’nın yardım istemesi üzerine köy sakinleri tarafından jandarma, sağlık ekiplerine ve itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yıkılan duvarın altında kalan Bayram K., Hasan K. ve Tolga K.’yı duvarı kurtardılar.

Yaralılara ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılırken, Akçakoca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenilen yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.