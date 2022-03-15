Ahşap ev alevlere teslim oldu

Bursa’da iki katlı ahşap ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. O anlar saniye saniye kaydedildi.

Olay, Gemlik ilçesine bağlı Kurşunlu Mahallesi yat limanı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki katlı ahşap evden dumanların yükseldiğini görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Alevler iki katlı evin çatı katını sararken, mahalle sakinleri bahçe sulama hortumlarıyla itfaiye gelene kadar yangına müdahale etti. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasının ardından alevlere teslim olan ahşap ev söndürüldü.

Sağlık ekipleri ise olay yerinde hazır bekledi. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonuyla anbean kaydedildi. Yangın sonrası iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.