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Ahşap ev alev alev yandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen yangında 2 katlı ahşap ev cayır cayır yandı.

Asayiş 15.05.2021, 13:08
Ahşap ev alev alev yandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen yangında 2 katlı ahşap ev cayır cayır yandı.

Yangın, gece saatlerinde Şakir Güzel’e ait 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler evin tamamını sardı. Mahalle sakinleri yangını fark ederek itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek 2 saatte söndürdüler.

Yangın sonucunda iki katlı ahşap bina tamamen yanarak küle döndü.

Yangının kesin çıkış sebebi ise araştırılıyor.
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