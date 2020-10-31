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Ahşap bina yangında kül oldu
MANİSA’NIN ALAŞEHİR İLÇESİ KIRSAL ÜZÜMLÜ MAHALLESİ’NDE ZAFER ŞAHAL’A AİT AHŞAP EV ÇIKAN YANGINDA TAMAMEN KÜL OLDU.
Asayiş 31.10.2020, 15:49
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Manisa’nın Alaşehir ilçesi kırsal Üzümlü Mahallesi’nde Zafer Şahal’a ait ahşap ev çıkan yangında tamamen kül oldu.
Manisa’nın Alaşehir ilçesine bağlı Üzümlü Mahallesinde saat 14.00 sıralarında Zafer Şahal’a (42) ait ahşap evde yangın çıktı. Yangında ahşap ev tamamen kül olurken, yan taraftaki damda bulunan yaklaşık 3 ton saman da kül oldu. Evin bahçesinde bahçe işleri yapan aile, birden evin içinden alevler çıktığını görünce, itfaiye ekiplerine haber verdi. Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı Alaşehir İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelmeleri rağmen ahşap olan bina tamamen kül oldu. İtfaiye ekipleri yangını yan binalara sıçramadan söndürürken, herhangi bir can kaybı yaşanmadı.
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