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Ahmetli’de ev yangını: 6 keçi telef oldu

Manisa’nın Ahmetli ilçesinde bir ev ve bitişiğindeki ağılda çıkan yangında 6 keçi telef oldu.

Asayiş 08.10.2021, 20:15
Ahmetli’de ev yangını: 6 keçi telef oldu

Manisa’nın Ahmetli ilçesinde bir ev ve bitişiğindeki ağılda çıkan yangında 6 keçi telef oldu.

Yangın, saat 16.30 sıralarında Ahmetli ilçesi Alahıdır Mahallesi’nde H.E. isimli şahsın tek katlı evinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bahçede bulunan ocaktan eve sıçrayan alevler yangın çıkardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına hemen müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışması sonrası yangın söndürüldü. Yangında alevlere teslim olan ev kullanılamaz hale gelirken, eklentisindeki ağılda bulunan 6 keçi ise telef oldu.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

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