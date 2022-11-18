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Ahlam Albashır’in saldırıdan kısa süre önce telefonla konuştuğu anlar kamerada
Beyoğlu’nda bombalı saldırı düzenleyen terörist Ahlam Albashır’in olaydan kısa süre önce Esenler’de telefonla konuşarak ilerlediği anlar kameraya yansıdı.
Asayiş 18.11.2022, 10:24
Beyoğlu’nda bombalı saldırı düzenleyen terörist Ahlam Albashır’in olaydan kısa süre önce Esenler’de telefonla konuşarak ilerlediği anlar kameraya yansıdı.
Taksim’e bomba bırakan Ahlam Albashır’ın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Kadın teröristin bombalı saldırıdan kısa süre önce Esenler’de görüntülendi. Görüntülerde kadın teröristin telefonla konuşarak yürüdüğü görülüyor.