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Ahırda fare pisliklerinin içinde sahte içki hazırlayıp satmış
İzmir’in Bayındır ilçesinde ahırda sahte içki üreten 1 kişi gözaltına alındı. Fare pisliklerinin de bulunduğu ahırda 1,5 tona yakın sahte içki ele geçirildi.
Asayiş 06.11.2022, 09:27
İzmir’in Bayındır ilçesinde ahırda sahte içki üreten 1 kişi gözaltına alındı. Fare pisliklerinin de bulunduğu ahırda 1,5 tona yakın sahte içki ele geçirildi.
Ödemiş Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, Bayındır ilçesinde T.H. adlı kişinin ahırda sahte içki bulundurduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler tarafından önceden belirlenen adrese düzenlenen baskında 1 ton 430 kilo sahte şarap ele geçirilirken, T.H. adlı şahıs gözaltına alındı. Sahte şarapların üretildiği ve depolandığı ahırda fare pislikleri dikkat çekerken, sahte şarapların muhafaza edildiği pet şişelerin pislik içinde olduğu görüldü. Gözaltına alınan T.H.’nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.