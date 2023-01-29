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Ahırda çıkan yangında 90 keçi telef oldu
Tokat’ın Erbaa ilçesinde ahırda çıkan yangında 90 keçi telef oldu.
Asayiş 29.01.2023, 20:55
Tokat’ın Erbaa ilçesinde ahırda çıkan yangında 90 keçi telef oldu.
Edinilen bilgiye göre; Yaylacık köyünde bulunan ahırda elektrik kontağından yangın çıktı. Erbaa Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından güçlükle söndürülebildi. Ali Kökçü’ye ait 90 keçi yangında telef oldu. İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından çiftçiye destek sağlanması için çalışma başlatıldı.