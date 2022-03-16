Ahırda çıkan yangında 8 büyükbaş hayvan telef oldu

İstanbul Beykoz’da gece saat 02.00 sıralarında ahırda çıkan yangında 8’i büyükbaş, 10 hayvan hayvan telef oldu. Yangının ardından ahır kullanılmaz hale geldi.

İstanbul beykoz’da gece saat 02.00 sıralarında çıkan, nedeni belli olmayan yangında ahırda bulunan 8’i büyükbaş 10 hayvan telef oldu. Hayvan sahiplerinin uyuduğu anlarda çıkan yangından geriye sadece telef olan hayvanlar kaldı. 03.00 sıralarında uyanan ev sahipleri ilk müdaheleyi yaptıktan sonra itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını yarım saatlik çalışmanın ardından söndürüp, soğutma işlemlerini yaptı. Yangında hayvanlar telef olurken ahırda maddi hasar meydana geldi.

Telef olan hayvanların sahibi Orhan B., "Gece saat 02.00’de falan başladı sanırım. Biz saat 03.00 gibi kalktık. İndiğimizde hayvanları çıkaramadık duman yüzünden, hepsi telef olmuştu. Sanırım elektrik kontağından çıktı, buzdolapları vardı, belki de fareler kemirmiştir. Onlardan çıktı sanırım. Zararımız çok büyük. Aşağı yukarı 8 büyükbaş 2 tane de küçük buzağı vardı, olay bundan ibaret." dedi.