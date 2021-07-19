banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Bağdat'ta patlama: 22 ölü
Bağdat'ta patlama: 22 ölü
TÜROB uyardı: Yeni oranları mutlaka kontrol edin
TÜROB uyardı: Yeni oranları mutlaka kontrol edin
Lise öğrencileri Tiktok'un sınırsız jeton açığını buldu
Lise öğrencileri Tiktok'un sınırsız jeton açığını buldu
Tuz dışında tansiyonu yükselten 9 besin
Tuz dışında tansiyonu yükselten 9 besin

Ahırda çıkan yangında 13 büyükbaş hayvan telef oldu

Mersin’in Tarsus ilçesinde ahırda çıkan yangında 13 büyükbaş hayvan telef oldu.

Asayiş 19.07.2021, 21:30
Ahırda çıkan yangında 13 büyükbaş hayvan telef oldu
banner502

Mersin’in Tarsus ilçesinde ahırda çıkan yangında 13 büyükbaş hayvan telef oldu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kadelli Mahallesi’nde İnce Mehmet Ulusoy’a ait ahırda yangın çıktı. Büyükbaş hayvanların bulunduğu ahır birden alev topuna döndü. Ahırı saran yangında 13 büyükbaş hayvan telef oldu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülen ahır kullanılamaz hale geldi.

Elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.
Yorumlar (0)
27°
az bulutlu
banner501