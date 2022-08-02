Ahır yangınında inanılmaz kurtuluş

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bulunan ahır alev alev yandı. Yangında 6 büyükbaş hayvan telef olurken, sadece 10 gün önce dünyaya gelen kahve isimli buzağı kurtarıldı.

Yangın saat 21.30 sıralarında Alibeyköy Mahallesinde büyükbaş hayvan ahırı ve samanlığında meydana geldi. Yusuf Gültekin’e ait 7 büyükbaş hayvanın bulunduğu ahırın bitişiğindeki samanlıkta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Alevler ahıra da sıçradı. Yangını gören Gültekin, ahıra girerek ekmek teknesi olan büyükbaş hayvanları kurtarmaya çalışsa da sadece 10 gün önce dünyaya gelen Kahve ismindeki buzağıyı kurtarabildi. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale ederek 1 saatte söndürdüler. Yangın sonucu 6 büyükbaş hayvan telef olurken, ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi.

Annesiz kaldı

Yangında annesi telef olan buzağı, vatandaşların parmaklarını emdi. Buzağıyı görenler, duygulu anlar yaşadı. Yangın sonucu Gültekin ailesi, işsiz kaldı. Yetkililerin aileye yardım etmesi bekleniyor.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.