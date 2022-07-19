Son Dakika
Galatasaray: "Profesyonel futbolcu Haris Seferovic’in 2022-2023 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda Sport Lisboa E Benfica-Futebol, S.A.D. ile resmi görüşmelere başlanmıştır."
Rusya Devlet Başkanı Putin: “Suriyeliler kendi aralarında anlaşmalı. Bağımsız ülkelerin geleceğini kurmak için bazı adımlar atılmalı”
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Sözler yaralara derman olmuyor. PKK-YPG unsurlarının sınırımızdan en az 30 km öteye çekilmesi gerek. Zamanında yapılan mutabakatların gereğidir. Ancak bunlar hala gerçekleşmemiştir” dedi.
Ahır alevlere teslim oldu, itfaiye ekipleri güçlükle söndürdü
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan ahır alevlere teslim olurken, itfaiye ekipleri yangını güçlükle söndürdü.
Asayiş 19.07.2022, 21:29
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan ahır alevlere teslim olurken, itfaiye ekipleri yangını güçlükle söndürdü.
Yangın, Kocaeli’nin İzmit İlçesinde Kuruçeşme Hatipköy yolu üzerinde bulunan ahırda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebeple ahırda yangın çıktı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Uzun uğraşlar neticesinde yangın söndürülürken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.