Ağrı’daki kazada feci şekilde can verdiler

Ağrı’nın Tutak ilçe merkezinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi, yanarak can verdi.

Tutak’ta 2 tır ve 1 yolcu otobüsünün karıştığı ölümlü ve yaralamalı trafik kazasında çarpışma neticesi çıkan yangın, görevlilerin müdahalesiyle söndürüldü. Kazada 7 vatandaş hayatını kaybederken, 2’si ağır olmak üzere toplam 18 kişi yaralandı.

Kaza sonrası yanarak can veren vatandaşların görüntüsü yürek yaktı.