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Ağrı’daki kazada feci şekilde can verdiler
Ağrı’nın Tutak ilçe merkezinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi, yanarak can verdi.
Asayiş 07.11.2022, 17:51
Ağrı’nın Tutak ilçe merkezinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi, yanarak can verdi.
Tutak’ta 2 tır ve 1 yolcu otobüsünün karıştığı ölümlü ve yaralamalı trafik kazasında çarpışma neticesi çıkan yangın, görevlilerin müdahalesiyle söndürüldü. Kazada 7 vatandaş hayatını kaybederken, 2’si ağır olmak üzere toplam 18 kişi yaralandı.
Kaza sonrası yanarak can veren vatandaşların görüntüsü yürek yaktı.