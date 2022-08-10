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Ağrı’daki eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

Ağrı’nın Patnos ilçesinde sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Asayiş 10.08.2022, 22:25
Ağrı’daki eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

Ağrı’nın Patnos ilçesinde sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Ağrı’nın Patnos ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Birimi ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlamaya yönelik sokak satıcılarına eş zamanlı olarak yapılan operasyonda, aralarında arama kaydı bulunan 5 kişiden 4’ü gözaltına alındı. Yakalanan şüpheli şahıslar çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, firari durumda olan bir kişinin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmaların devam ettiği bildirildi.

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