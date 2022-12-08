Ağrı’da zincirleme kaza: 3 yaralı

Ağrı’da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ağrı’nın merkeze bağlı Tellisırt köyü yolunun seyir halinde olan F.Ç kontrolündeki 13 AZ 646 kamyonet, Y.T kontrolünde bulunan 04 AF 233 traktör ve Y.K kontrolündeki 04 S 0017 plakalı minibüs ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet şarampole düştü, minibüs tarlaya girdi ve yem ve kömür yüklü olan traktörün römorku devrildi.

Meydana gelen kazada yaralanan kamyonet sürücüsü ile yanındaki 2 kişi tedavi edilmek üzere ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.